Украина получит $88 млн через Всемирный банк для поддержки частного сектора

Украина получит $88 млн финансирования для поддержки частного сектора в рамках проекта Всемирного банка "Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство" (RISE).

Как передает Report, об этом сообщает министерство финансов Украины.

Эти средства предоставляются через Международный банк реконструкции и развития (МБРР) при гарантии правительства Японии.

В государственный бюджет планируется направить $80 млн, еще $8 млн составят капитализацию процентов по займу.

Проект рассчитан на 2024–2027 годы и направлен на решение ключевых проблем, мешающих росту и развитию частного сектора, включая улучшение бизнес-среды, развитие цифровых госуслуг и расширение доступа компаний к экспортным рынкам. Общая сумма финансирования за весь период реализации проекта превысит $1 млрд , из которых уже выделено $593 млн.