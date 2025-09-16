Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Украина получит $88 млн через Всемирный банк для поддержки частного сектора

    Другие страны
    • 16 сентября, 2025
    • 20:23
    Украина получит $88 млн через Всемирный банк для поддержки частного сектора

    Украина получит $88 млн финансирования для поддержки частного сектора в рамках проекта Всемирного банка "Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство" (RISE).

    Как передает Report, об этом сообщает министерство финансов Украины.

    Эти средства предоставляются через Международный банк реконструкции и развития (МБРР) при гарантии правительства Японии.

    В государственный бюджет планируется направить $80 млн, еще $8 млн составят капитализацию процентов по займу.

    Проект рассчитан на 2024–2027 годы и направлен на решение ключевых проблем, мешающих росту и развитию частного сектора, включая улучшение бизнес-среды, развитие цифровых госуслуг и расширение доступа компаний к экспортным рынкам. Общая сумма финансирования за весь период реализации проекта превысит $1 млрд , из которых уже выделено $593 млн.

