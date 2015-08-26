Украина подала четвертый иск в ЕСПЧ против России

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Кабинет министров Украины подал четвертый иск в Европейский суд по правам человека против России за нарушение прав украинских граждан. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил сегодня на расширенном заседании кабмина премьер Украины Арсений Яценюк.

"Украинское правительство приняло решение о подаче сегодня четвертого иска к ЕСПЧ против РФ, это иск Украины против России, часть этого иска — это нарушение права на правосудие, а именно нарушение права украинского режиссера Олега Сенцова и других украинских граждан, которые были незаконно осуждены российским судом", — заявил Яценюк.