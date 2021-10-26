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Украина побила суточный рекорд смертности от COVID-19

Украина побила суточный рекорд смертности от COVID-19 В Украине за сутки зафиксировано 19 120 случаев заражения коронавирусом и 734 летальных исходов, что является самым большим числом с начала пандемии. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из официальных данных министерства здравоохра
Другие страны
26 октября 2021 г. 11:42
Украина побила суточный рекорд смертности от COVID-19

В Украине за сутки зафиксировано 19 120 случаев заражения коронавирусом и 734 летальных исходов, что является самым большим числом с начала пандемии. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из официальных данных министерства здравоохранения страны.

По данным ведомства, обнародованным на его странице в Facebook по состоянию на вторник, за все время с начала пандемии коронавирус выявили у 2,803 миллиона граждан, из них выздоровели 2,39 миллиона, умерли 64 936 человек.

Всего на Украине сделано более 16 миллионов прививок, более 7 миллионов граждан получили две дозы вакцины. За минувшие сутки было вакцинировано почти 255 тысяч человек.

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