Украина побила суточный рекорд смертности от COVID-19

В Украине за сутки зафиксировано 19 120 случаев заражения коронавирусом и 734 летальных исходов, что является самым большим числом с начала пандемии. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из официальных данных министерства здравоохра

В Украине за сутки зафиксировано 19 120 случаев заражения коронавирусом и 734 летальных исходов, что является самым большим числом с начала пандемии. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из официальных данных министерства здравоохранения страны.

По данным ведомства, обнародованным на его странице в Facebook по состоянию на вторник, за все время с начала пандемии коронавирус выявили у 2,803 миллиона граждан, из них выздоровели 2,39 миллиона, умерли 64 936 человек.

Всего на Украине сделано более 16 миллионов прививок, более 7 миллионов граждан получили две дозы вакцины. За минувшие сутки было вакцинировано почти 255 тысяч человек.