Украина откажется от системы розыска СНГ

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что розыск подозреваемых в странах СНГ Киев будет вести в рамках международной системы Интерпол, отказываясь от системы розыска СНГ, которой руководит Россия, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

"В нарушение Договора о взаимодействии МВД стран-участниц СНГ в сфере обмена информацией еще с 1992 года - МВД России, которое является владельцем Межгосударственного информационного банка данных с 26 февраля 2014, не внесло никакой информации по розыску преступников со стороны Украины", - написал в "Фейсбук" Аваков (орфография источника сохранена).

Он добавил, что МВД Украины неоднократно обращалось к российскому ведомству за разъяснениями, но не получило никакого ответа.

"В развитие этих шагов МИД Украины проинформировало МВД, что согласно соответствующей ноте 27. 02. 2015г. Украина проинформировала исполнительный комитет СНГ о прекращении участия Украины в данном договоре с 24 августа 2015 года", - сказано в сообщении Авакова.

В январе этого года МВД Украины приняло решение "о прекращении внесения в базу СНГ данных о разыскиваемых преступниках" и встречно прекратило реагировать на соответствующие запросы из России.