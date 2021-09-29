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Украина и Турция подписали меморандум о строительстве центра обслуживания Bayraktar

Украина и Турция подписали меморандум о строительстве центра обслуживания Bayraktar Министерство обороны Украины и турецкая компания Baykar Savunma подписали меморандум о строительстве учебно-испытательного центра в Киевской области.
Другие страны
29 сентября 2021 г. 20:12
Украина и Турция подписали меморандум о строительстве центра обслуживания Bayraktar

Министерство обороны Украины и турецкая компания Baykar Savunma подписали меморандум о строительстве учебно-испытательного центра в Киевской области.

Как передает Report со ссылкой на сайт президента Украины, центр, который будет построен вблизи Васильков, предназначен для обслуживания турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar, а также для обучения персонала по их эксплуатации.

Документ в присутствии президента Украины Владимира Зеленского подписали министр обороны Андрей Таран, с турецкой – генеральный директор компании Baykar Халук Байрактар.

Впоследствии ожидается, что в стране будет налажено производство БПЛА.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna və Türkiyə "Bayraktar" xidmət mərkəzinin inşası ilə bağlı memorandum imzalayıb

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