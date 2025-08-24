Украина и Швеция договорились о совместном производстве оборонной продукции

Украина и Швеция договорились о совместном производстве оборонной продукции на территории обеих стран.

Как передает Report, об этом сообщил украинский министр обороны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Мы продолжим обмен технологиями и опытом в сфере производства вооружений и военной техники для усиления устойчивости и самодостаточности наших ОПК", - написал он.

По его словам, планируется также сотрудничество в сфере военной авиации, в частности обучение пилотов и работа над совместными проектами между шведскими и украинскими компаниями. Шмыгаль также поблагодарил шведского коллегу Пола Йонсона за передачу самолетов радиолокационной разведки ASC 890.

Среди перспектив сотрудничества между странами - работа над инновациями, развитие совместных производств, добавил глава украинского Минобороны.

Он отметил, что 23 августа стороны подписали соответствующий документ во время визита министра обороны Швеции в Украину.