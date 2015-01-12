Угрожавшего взорвать офис "Le Soir" мужчину арестовали

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Полиция Бельгии арестовала мужчину, подозреваемого в угрозах взорвать офис газеты "Le Soir" в Брюсселе. Об этом сообщает The Telegraph.

Ранее было названо его имя — 53-летний Тьерри Каррейн (Thierry Carreyn), который в 1999 году взорвал телефонную будку у офиса крайне правой бельгийской партии "Фламандский блок", которая теперь называется "Фламандский интерес".

Звонок в редакцию раздался примерно в 14:30 по местному времени. Отказавшийся представиться человек заявил дежурному, что в редакции будет взрыв.

При этом он назвал себя представителем левых сил. "Вы не воспринимаете нас всерьез. Поэтому в вашей редакции будет взрыв", - сказал он.

После того как полиция прибыла на место, здание было оцеплено, все сотрудники выведены из помещений на улицу. В здании началась проверка на предмет наличия взрывных устройств.

Полицейские со служебными собаками обследовали помещение редакции, однако никаких опасных предметов не нашли. После проверки сотрудники издания смогли вернуться к работе, сообщает Report со ссылкой на издание Газета.Ru.