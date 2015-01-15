Удары авиации США не смогли остановить расширение влияния группировки ИГ в Сирии

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Авиаудары, которые США и их союзники, наносят по территории Сирии уже более трех месяцев, так пока и не смогли остановить расширение влияния террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в этой ближневосточной стране. Такая оценка дается в статье, опубликованной в среду на сайте американской газеты The Wall Street Journal.

"В то время, как в Ираке сотни ракетных и бомбовых ударов со стороны США вынудили ИГ занять оборонительную позицию, в Сирии они такого эффекта не произвели, - констатируется в материале. - Вместо этого, по данным министерства обороны и независимых аналитиков, с сентября, когда США начали атаковать опорные пункты ИГ, боевики расширили подконтрольную им территорию в Сирии".

Как пишет газета, успехам ИГ в Сирии способствует, в частности, то, что к группировке иногда примыкают представители оппозиции. "В некоторых случаях повстанцев, соперничающих между собой и сражающихся против ИГ, убеждают присоединиться к ним (к боевикам - прим. корр.)", - отмечается в публикации.

По сведениям источников издания, Вашингтон пока намерен сосредоточить свои усилия на том, чтобы противодействовать ИГ в Ираке. При этом, более активные действия в Сирии США планируют отложить до тех пор, пока они не подготовят и не вооружат в достаточной степени подконтрольные им оппозиционные формирования в этой ближневосточной стране. По оценке газеты, на это могут потребоваться многие годы, информирует Report со ссылкой на ТАСС.