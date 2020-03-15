Учителя Нью-Йорка готовятся к забастовкам, требуя закрыть школы из-за коронавируса

Учителя большинства школ Нью-Йорка призывают коллег к особому виду забастовки - "массовому невыходу на работу из-за болезни" в ответ на отказ мэра города Билла де Блазио закрыть государственные школы на карантин.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета New York Post.

Педагоги подписывают петиции, объединяются в социальных сетях и требуют от профсоюзов принять решительные меры, чтобы защитить от распространения вируса семьи преподавателей и учеников. Руководитель одного из подразделения городского профсоюза учителей уже обвинил мэра в игнорировании заявления, что продолжение учебного процесса в школах мегаполиса подвергает большому риску как учащихся, так и персонал.

Многие дети и преподаватели, не дожидаясь официального закрытия школ, самостоятельно приняли решение не посещать образовательные учреждения. По данным New York Post, почти 4 процента всех учителей города не вышли на прошлой неделе на работу, а посещаемость учеников снизилась за неделю на треть - до 68 процентов.