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Ученые назвали новый фактор риска заболеваемости коронавирусом

Ученые назвали новый фактор риска заболеваемости коронавирусом Скорость ходьбы и лишний вес могут быть связаны с риском развития коронавируса в тяжелой форме, к такому выводу пришли британские ученые
Другие страны
14 июля 2020 г. 08:53
Ученые назвали новый фактор риска заболеваемости коронавирусом

Скорость ходьбы и лишний вес могут быть связаны с риском развития коронавируса в тяжелой форме, к такому выводу пришли британские ученые.

Как передает Report, результаты их исследования опубликованы на портале medRxiv.

Ученые проанализировали данные из биобанка о состоянии здоровья более 400 тысяч британцев и пришли к выводу, что у людей с ожирением на 49 процентов выше риск развития тяжелой формы заболевания, вызванного коронавирусом. При этом, отмечают специалисты, больше всех рискуют люди, которые медленно ходят, независимо от телосложения. В частности, люди с нормальным весом, идущие со скоростью 4,8 километра в час, имеют в два раза больше шансов переболеть COVID-19 в тяжелой форме, чем передвигающиеся со скоростью 6,4 километра в час.

Таким образом, исследователи пришли к выводу, что темп ходьбы является фактором риска тяжелой формы коронавируса независимо от степени ожирения. Препринт статьи находится в онлайн-библиотеке medRxiv и пока не прошел рецензирование.

Ранее ученые Лаборатории молекулярной биологии Совета по медицинским исследованиям в Великобритании раскрыли несколько опасных мутаций, повышающих риск смерти у пациентов с COVID-19. В свою очередь, китайские исследователи пришли к выводу, что одним из важных факторов, которые повышают риск смертности от коронавирусной инфекции COVID-19, является повышенное содержание сахара в крови — гипергликемия.

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