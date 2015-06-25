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    Учения НАТО "Agile Spirit 2015" пройдут под Тбилиси в июле

    Ранее местные СМИ сообщили, что в маневрах примут участие около 220 военных США

    Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Военные учения НАТО "Agile Spirit 2015" пройдут на базе министерства обороны Грузии в Вазиани, в 25 километрах от Тбилиси, в июле 2015 года. 

    Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил заместитель верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе британский генерал Адриан Брэдшо.

    "НАТО помогает Грузии в развитии Вооруженных сил, проведении учений, способствует этому процессу", - сказал он.

    Ранее местные СМИ сообщили, что в предстоящих учениях примут участие военнослужащие одного из батальонов ВС страны, а также около 220 военных США. Ожидается, что в учениях также примут участие представители Болгарии, Румынии, Литвы и Латвии.

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