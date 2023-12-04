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Участники COP28 обязались направить $777 млн на борьбу с забытыми тропическими болезнями

Участники COP28 обязались направить $777 млн на борьбу с забытыми тропическими болезнями Объединенные Арабские Эмираты и часть благотворительных организаций, принимающих участие в 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), обязались направить $777 млн на борьбу с забытыми тропическими болезнями.
Другие страны
4 декабря 2023 г. 01:42
Участники COP28 обязались направить $777 млн на борьбу с забытыми тропическими болезнями

Объединенные Арабские Эмираты и часть благотворительных организаций, принимающих участие в 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), обязались направить $777 млн на борьбу с забытыми тропическими болезнями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на открытии тематического Дня здоровья, проводимого в рамках COP28, государственный министр ОАЭ по вопросам международного сотрудничества Рим бинт Ибрагим аль-Хашими объявила о запуске инициативы, целью которой является финансирование мер поддержки жителей африканского континента, страдающих от забытых тропических болезней.

ОАЭ выделят на реализацию инициативы $100 млн из средств национального благотворительного фонда. К инициативе присоединились Бельгия, Германия, США, а также часть неправительственных организаций, в том числе благотворительный Фонд Билла и Мелинды Гейтс. Кроме того, в рамках инициативы Всемирный банк запустит программу по разработке финансовых механизмов, которые способствовали бы поддержке системы здравоохранения в развивающихся странах.

Забытые тропические болезни - это группа из 20 разнообразных патологий, поражающих преимущественно беднейшие слои населения в наименее развитых регионах Азии, Африки и Латинской Америки. Они вызываются некоторыми патогенами, в том числе вирусами, бактериями, паразитами, грибками и токсинами.

Эти болезни имеют тяжелейшие последствия для здоровья, социального и экономического благополучия более чем 1 млрд человек.

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