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    Учащаяся канадской школы ранила ножом сверстницу и сотрудницу учебного заведения

    Прибывшие в школу сотрудники полиции задержали нападавшую

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В канадском городе Пикеринг подросток с ножом напала на свою сверстницу и сотрудницу школы.

    Как передает Report об этом сообщает Global News.

    Отмечается, что инцидент произошёл в результате разгоревшейся между двумя 16-летними девочками ссоры. Сотрудница учебного заведения попыталась разнять их, но в итоге тоже была ранена.

    По данным телеканала, пострадавшая в результате конфликта подросток была госпитализирована с ранениями, которые не представляют угрозы её жизни, а пытавшаяся прекратить драку женщина получила лёгкие травмы и медики оказали ей помощь на месте.

    Прибывшие в школу сотрудники полиции задержали нападавшую. Она находится под стражей.

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