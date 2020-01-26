​У трех врачей в Пекине диагностировали новый тип коронавируса

Три врача в Пекине заразились пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета "Жэньминь жибао" в своем Twitter.

По ее данным, в настоящее время все трое госпитализированы и помещены в карантин. Двое из заболевших медиков ранее совершали деловые поездки в город Ухань, где впервые была зафиксирована вспышка пневмонии.

По последним данным, число летальных исходов от пневмонии нового типа в Китае выросло до 41, количество заразившихся увеличилось до 1372 человек.