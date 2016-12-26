У разбившегося в Колумбии самолета кончилось топливо

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Расследование крушения в Колумбии пассажирского самолета, перевозившего бразильскую футбольную команду, установило, что у лайнера кончилось топливо, перед тем как он упал в горах 28 ноября.

Как передает Report, об этом сообшило агентство Associated Press, которое ссылается на обнародованные выводы предварительного расследования, проведенного управлением гражданской авиации Колумбии.

Выводы следствия основаны на расшифровке данных бортовых самописцев и на других уликах, отмечается в докладе.

Самолет боливийской авиакомпании Lamia рухнул на территории Колумбии, в районе местечка Эль-Гордо недалеко от муниципии Ла-Унион (департамент Антиокия) 28 ноября. На борту находились 77 человек, в том числе 22 игрока бразильского футбольного клуба "Шапекоэнсе". В авиакатастрофе выжили шесть человек.