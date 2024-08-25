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У посольства Франции в Москве усилили меры безопасности из-за задержания Дурова

У посольства Франции в Москве усилили меры безопасности из-за задержания Дурова Меры безопастности усилены по периметру диппредставительства Франции в Москве на фоне задержания в аэропорту Ле-Бурже сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова
Другие страны
25 августа 2024 г. 15:10
У посольства Франции в Москве усилили меры безопасности из-за задержания Дурова

Меры безопастности усилены по периметру диппредставительства Франции в Москве на фоне задержания в аэропорту Ле-Бурже сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Дополнительные силы дежурят у посольства Франции на Большой Якиманке", - говорится в сообщении.

Ранее москвичи начали мирную акцию в поддержу Дурова и стали оставлять по периметру посольства сотни бумажных белых самолетиков, повторяющих логотип Telegram.

"Первоначальное значение бумажного самолетика на логотипе Telegram - это свобода. Для нас свобода выбора и переносимость данных имеют первостепенное значение", - пояснял ранее сам Дуров.

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