У посольства Алжира в Ливии произошел взрыв

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Три человека получили сегодня ранения в результате взрыва вблизи посольства Алжира в столице Ливии, cообщает Report cо ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

Самодельная бомба сработала у поста охраны, выставленного в непосредственной близости от дипмиссии.

В прошлом сотрудники иностранных дипмиссий в Ливии неоднократно становились мишенями вооруженных атак. Наиболее серьезный инцидент произошел 11 сентября 2012 года, когда в результате атаки на диппредставительство США в Бенгази погиб посол Кристофер Стивенс и еще трое граждан США.