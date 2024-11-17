У побережья Кипра произошло землетрясение

У берегов Республики Кипр произошло землетрясение магнитудой 4.

У берегов Республики Кипр произошло землетрясение магнитудой 4.

Как сообщает Report, об этом сообщило Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).

По данным ведомства, эпицентр подземных толчков, зарегистрированных в восточной части Средиземного моря, находился в 186 км к югу от района Анамур города Мерсин в Турции. Очаг располагался на глубине 4 км.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами в регионе не объявлялась.

Напомним, что ранее землетрясение магнитудой 3,3 было зафиксировано в Каспийском море.