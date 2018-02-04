У побережья испанской Мелильи погибли не менее 20 мигрантов

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Тела по меньшей мере 20 мигрантов обнаружены в нескольких километрах от побережья испанского автономного города Мелилья, полуанклава на севере Африки на Средиземноморском побережье Марокко.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Pais.

По предварительным данным, судно, на котором они пытались достичь испанской территории, потерпело крушение. Как написала в Twitter активистка помогающей беженцам общественной организации Caminando Fronteras Елена Малено, всего на судне находились 47 мигрантов. По ее информации, пока удалось обнаружить тела 21 человека.

Как ранее сообщила Международная организация по миграции, число прибывших в 2017 году в Европу по Средиземному морю мигрантов и беженцев превысило 171 тысячу. При этом более 3 тысяч погибли в пути.