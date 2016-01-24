У берегов Никарагуа затонуло судно с туристами из Америки, погибли 13 человек

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ У побережья Никарагуа затонуло судно с туристами из Центральной Америки и США, в результате погибли 13 человек.

Как передает Report, об этом в воскресенье сообщает агентство AFP со ссылкой на заявление властей республики.

Как сообщается, все погибшие были гражданами Коста-Рики. Кораблекрушение произошло в субботу у острова Литл-Корн-Айленд в Карибском море. На борту судна находились 32 туриста, оставшиеся 19 человек выжили.