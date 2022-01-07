У берегов Ливии в 2021 году спасли более 32 тыс. нелегальных мигрантов

Более 32 тыс. Ливийские мигранты, нелегально перебравшиеся в Европу, в прошлом году были спасены в море и возвращены на родину.

Более 32 тыс. Ливийские мигранты, нелегально перебравшиеся в Европу, в прошлом году были спасены в море и возвращены на родину.

Как передает Report, такие данные Международной организации по миграции приводит четвертый информационный портал The Living Observer .

"В море были спасены и возвращены в Ливию порядка 32 425 нелегальных мигрантов, что является третьим по величине в 2020 году", - говорится в сообщении.

В 2020 году в Средиземном море был спасен 11 891 человек, 381 утонул, 597 пропали без вести.

Ливия является основным направлением для беженцев из Африки, стремящихся стать частью Европейского Союза. Это не исключает того, что число жертв беззаконий может быть значительно выше невозможности зарегистрировать всех тех, кто пытается нелегально выйти в море в Европе.