У берегов Камчатки произошло два землетрясения за сутки

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Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ У восточного побережья Камчатки за сутки произошло два землетрясения.

Как передает Report, об этом сoобщило агентство "Интерфакс".

По данным регионального филиала Геофизической службы РАН, в Камчатском заливе на глубине 76 км произошло землетрясение магнитудой 4,8. Его эпицентр находился в 70 км южнее райцентра Усть-Камчатск.

В свою очередь в ГУ МЧС России по Камчатскому краю заявили, что еще одно землетрясение магнитудой 4,2 произошло у берегов Камчатки в Тихом океане на расстоянии 199 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Расстояние до береговой линии составило 148 км.

В МЧС уточнили, что оба этих землетрясения в населенных пунктах полуострова не ощущались, жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.