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    У берегов Йемена перевернулась лодка с мигрантами, утонуло 30 человека

    Перегруженная лодка с выходцами из Сомали и Эфиопии отплыла 23 января через Аденский залив в Джибути

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 30 человек утонули в море у берегов Йемена после того, как лодка со 152 мигрантами на борту перевернулась рядом с городом Аден, сообщает Report со ссылкой на Международную организацию по миграции (IOM).

    Выжившие сообщили, что перегруженная лодка с выходцами из Сомали и Эфиопии отплыла 23 января через Аденский залив в Джибути.

    "Судно, вероятно, управлялось недобросовестными контрабандистами, которые хотели доставить беженцев и мигрантов в Джибути, но в то же время пытались выманить больше денег у этих беженцев и мигрантов", - указывает IOM.

    Есть также сообщения о стрельбе в пассажиров судна.

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