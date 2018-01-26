У берегов Йемена перевернулась лодка с мигрантами, утонуло 30 человека

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 30 человек утонули в море у берегов Йемена после того, как лодка со 152 мигрантами на борту перевернулась рядом с городом Аден, сообщает Report со ссылкой на Международную организацию по миграции (IOM).

Выжившие сообщили, что перегруженная лодка с выходцами из Сомали и Эфиопии отплыла 23 января через Аденский залив в Джибути.

"Судно, вероятно, управлялось недобросовестными контрабандистами, которые хотели доставить беженцев и мигрантов в Джибути, но в то же время пытались выманить больше денег у этих беженцев и мигрантов", - указывает IOM.

Есть также сообщения о стрельбе в пассажиров судна.