У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано к югу от острова Кандаву, принадлежащего Республике Фиджи.

Как передает Report, об этом сообщило австралийское государственное геологическое бюро.

По его данным, эпицентр стихии находился в 400 км от острова, на котором проживают более 10 тыс. человек. Очаг залегал на глубине около 550 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.