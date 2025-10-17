Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,3

    Другие страны
    • 17 октября, 2025
    • 06:42
    Землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано к югу от острова Кандаву, принадлежащего Республике Фиджи.

    Как передает Report, об этом сообщило австралийское государственное геологическое бюро.

    По его данным, эпицентр стихии находился в 400 км от острова, на котором проживают более 10 тыс. человек. Очаг залегал на глубине около 550 км.

    Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

