У Байдена диагностирована "агрессивная форма" рака простаты

У бывшего президента США Джо Байдена диагностирована "агрессивная форма" рака предстательной железы, опухоль распространилась на его кости.

У экс-президента США Джо Байдена диагностирована "агрессивная форма" рака предстательной железы, опухоль распространилась на его кости.

Как передает Report , об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей бывшего главы Белого дома.

Согласно информации, диагноз был поставлен в пятницу после того, как врачи обнаружили "небольшой узелок" на простате, который требовал "дальнейшего обследования".

"Несмотря на то, что это более агрессивная форма заболевания, рак, по-видимому, чувствителен к гормональной терапии, что позволяет эффективно лечить его", — добавили в офисе Байдена.

Экс-президент и его семья в настоящее время рассматривают варианты лечения.