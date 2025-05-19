У Байдена диагностирована "агрессивная форма" рака простаты

У экс-президента США Джо Байдена диагностирована "агрессивная форма" рака предстательной железы, опухоль распространилась на его кости.
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Согласно информации, диагноз был поставлен в пятницу после того, как врачи обнаружили "небольшой узелок" на простате, который требовал "дальнейшего обследования".
"Несмотря на то, что это более агрессивная форма заболевания, рак, по-видимому, чувствителен к гормональной терапии, что позволяет эффективно лечить его", — добавили в офисе Байдена.
Экс-президент и его семья в настоящее время рассматривают варианты лечения.