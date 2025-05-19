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У Байдена диагностирована "агрессивная форма" рака простаты

У Байдена диагностирована "агрессивная форма" рака простаты У бывшего президента США Джо Байдена диагностирована "агрессивная форма" рака предстательной железы, опухоль распространилась на его кости.
Другие страны
19 мая 2025 г. 00:18
У Байдена диагностирована агрессивная форма рака простаты

У экс-президента США Джо Байдена диагностирована "агрессивная форма" рака предстательной железы, опухоль распространилась на его кости.

Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей бывшего главы Белого дома.

Согласно информации, диагноз был поставлен в пятницу после того, как врачи обнаружили "небольшой узелок" на простате, который требовал "дальнейшего обследования".

"Несмотря на то, что это более агрессивная форма заболевания, рак, по-видимому, чувствителен к гормональной терапии, что позволяет эффективно лечить его", — добавили в офисе Байдена.

Экс-президент и его семья в настоящее время рассматривают варианты лечения.

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Версия на азербайджанском языке Bayden prostat xərçəngi xəstəliyinin ağır formasına tutulub

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