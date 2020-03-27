​У 25 военных США выявлен коронавирус

По меньшей мере 25 американских военных, несущих службу на борту атомного авианосца ВМС США Theodore Roosevelt, заражены новым коронавирусом.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на военные источники.

Один из них уточнил, что впоследствии на борту авианосца могут быть обнаружены еще "десятки инфицированных". Во вторник, исполняющий обязанности министра Военно-морских сил США Томас Модли, заявил о том, что на борту Theodore Roosevelt обнаружены три случая заражения, а в четверг он отметил, что их число увеличилось.

По словам Модли, тестирование на коронавирус в ближайшее время пройдут все, кто находится на корабле. По данным газеты The Hill, всего на Theodore Roosevelt несут службу 5 тыс. военных.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 83,8 тыс. случаев заражения новым коронавирусом - больше, чем в любой другой стране. Умерли свыше 1,2 тыс. человек.