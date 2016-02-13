Тысячи жителей Бурунди приняли участие в демонстрации против действий Руанды

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Тысячи жителей Бурунди приняли участие в санкционированной демонстрации против действий соседней Руанды, власти которой бурундийцы обвиняют в поддержке мятежа по свержению президента страны Пьера Нкурунзизы. Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство ТАСС.

Проводимая демонстрация, отмечают наблюдатели, иллюстрирует заметное ухудшение в последнее время взаимоотношений Бурунди с соседними государствами, одной из причин которого является переизбрание президента Бурунди Пьера Нкурунзизы на третий срок.

Кризис в Бурунди длится с апреля прошлого года, когда президент Нкурунзиза объявил о планах баллотироваться на третий срок. Он победил на выборах в июле, после чего произошла серия громких убийств.

По данным ООН, в столкновениях с момента начала кризиса погибли более 400 человек и около 3,5 тысячи были арестованы.