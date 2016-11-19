Тысячи турок устроили в Бельгии демонстрацию против партии РПК

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/Около двух тысяч выходцев из Турции устроили в субботу акцию протеста в столице Бельгии Брюсселе против Рабочей партии Курдистана (РПК), а также против терроризма и группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"РПК признана террористической организацией в США и Европе. Тем не менее, мы видим, что во время демонстраций, якобы организованных культурными объединениями, лидеры РПК фигурируют на баннерах", — сказал представитель турецкой общины.