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    ​Тысячи митингующих в Афинах протестовали против программы мер жесткой экономии

    Это уже второй митинг за прошедшую неделю

    Баку. 22 Июня. REPORT.AZ/ В Афинах в акции протеста против программы мер жесткой экономии приняли участие тысячи людей.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, это уже второй митинг за прошедшую неделю.

    Участники протеста держали в руках флаги Греции, а также плакаты «Нет евро», «Народ не будет обманут» и «Эта страна не для продажи».

    Митинг проходил у здания парламента.

    Ранее греческие власти представили новые предложения кредиторам в качестве попытки избежать дефолта. Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд.

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