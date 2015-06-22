​Тысячи митингующих в Афинах протестовали против программы мер жесткой экономии

Баку. 22 Июня. REPORT.AZ/ В Афинах в акции протеста против программы мер жесткой экономии приняли участие тысячи людей.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, это уже второй митинг за прошедшую неделю.

Участники протеста держали в руках флаги Греции, а также плакаты «Нет евро», «Народ не будет обманут» и «Эта страна не для продажи».

Митинг проходил у здания парламента.

Ранее греческие власти представили новые предложения кредиторам в качестве попытки избежать дефолта. Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд.