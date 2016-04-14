Тысячи демонстрантов вышли на митинг в столице Зимбабве

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Тысячи человек в четверг вышли на организованный оппозицией антиправительственный митинг в столице Зимбабве Хараре.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Демонстрация прошла по центральным улицам города под охраной полиции. Затем состоялся митинг оппозиционного лидера партии "Движение за демократические перемены" Моргана Цвангирая, который подверг критике действующего главу государства Роберта Мугабе, руководящего страной с 1987 года. На митинг собрались более двух тысяч человек.

Информации об инцидентах нет. Как сообщает корреспондент агентства с места событий, толпа сторонников оппозиции пела песни и слушала речь Цвангирая.