Тяжелый грузовик врезался в дом в Болгарии

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/Тяжелый грузовик вечером врезался в жилой дом в городе Лом в Болгарии, один человек погиб.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал BTV.

"Один человек погиб, семеро ранены после того, как грузовик врезался в один из домов в цыганском квартале в городе Лом. По предварительным данным, водитель, 60-летний гражданин Болгарии, потерял контроль над тяжелой машиной", - отмечено в сообщении.

В настоящее время место инцидента оцеплено, полиция ведет расследование происшествия.