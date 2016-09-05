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    Тяжелый грузовик врезался в дом в Болгарии

    Водитель потерял контроль над тяжелой машиной

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/Тяжелый грузовик вечером врезался в жилой дом в городе Лом в Болгарии, один человек погиб.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал BTV.

    "Один человек погиб, семеро ранены после того, как грузовик врезался в один из домов в цыганском квартале в городе Лом. По предварительным данным, водитель, 60-летний гражданин Болгарии, потерял контроль над тяжелой машиной", - отмечено в сообщении.

    В настоящее время место инцидента оцеплено, полиция ведет расследование происшествия.

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