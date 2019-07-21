Twitter заблокировал аккаунты нескольких иранских СМИ

Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунты ряда иранских СМИ на персидском языке. Об этом, как передает Report со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Tasnim.

По данным агентства, заблокированными оказались аккаунты новостных агентств IRNA, YJC и Mehr на персидском языке. Аккаунты этих агентств на других языках остались активными.

Отмечается, что блокировке также подверглись несколько учётных записей иранских физических и юридических лиц.

Как сообщает агентство Mehr, две его учетные записи в Twitter были заблокированы после публикации о захвате британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.