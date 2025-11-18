Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Туск: В Польше повысят уровень террористической угрозы на железной дороге

    Другие страны
    • 18 ноября, 2025
    • 19:33
    Туск: В Польше повысят уровень террористической угрозы на железной дороге

    Премьер-министр Польши Дональд Туск распорядился повысить до третьего уровня террористическую угрозу на объектах железнодорожного транспорта в ряде районов страны.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал TVP Info, об этом он заявил в Сейме (нижней палате польского парламента).

    "Глава Агентства внутренней безопасности и министр внутренних дел и администрации обратились ко мне с просьбой повысить уровень террористической угрозы до третьего - Charlie. Этот режим будет действовать на определенных железнодорожных линиях, на остальной территории страны будет действовать второй уровень угрозы", - сказал Туск.

    Напомним, что утром 16 ноября в столичном Мазовецком воеводстве машинист поезда обнаружил повреждение железнодорожных путей, ведущих к погранпереходу "Дорохуск" на границе с Украиной. Туск заявил, что рельсы были повреждены в результате взрыва, и назвал инцидент диверсией. В свою очередь польская прокуратура возбудила уголовное дело о теракте в связи с инцидентом.

    Польский закон об антитеррористических действиях предусматривает, что в случае террористической атаки или ее угрозы глава правительства может вводить один из четырех уровней угрозы: Alfa, Bravo, Charlie и Delta.

