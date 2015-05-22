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    Туск: Cаммит в Риге не направлен против Москвы

    Ранее Меркель заявила, что программа Восточное партнерство не является инструментом осуществления экспансионистской политики ЕС

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что открывающийся в четверг саммит "Восточного партнерства" в Риге не преследует цель ухудшения отношений между Россией и бывшими советскими республиками.

    Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что в то же время Туск обвинил Россию в агрессивной политике и тактике запугивания по отношению к бывшим советским республикам. По словам Туска, он надеется на то, что Россия впредь будет действовать мягче в отношении своих соседей.

    Накануне саммита канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что программа ЕС "Восточное партнерство", в рамках которой проходит встреча, не является инструментом осуществления экспансионистской политики Евросоюза.

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