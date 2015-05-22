Туск: Cаммит в Риге не направлен против Москвы

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что открывающийся в четверг саммит "Восточного партнерства" в Риге не преследует цель ухудшения отношений между Россией и бывшими советскими республиками.

Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что в то же время Туск обвинил Россию в агрессивной политике и тактике запугивания по отношению к бывшим советским республикам. По словам Туска, он надеется на то, что Россия впредь будет действовать мягче в отношении своих соседей.

Накануне саммита канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что программа ЕС "Восточное партнерство", в рамках которой проходит встреча, не является инструментом осуществления экспансионистской политики Евросоюза.