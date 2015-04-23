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    Туск: Саммит ЕС не решит проблемы миграции

    Ни у кого нет иллюзий, что нам удастся сегодня решить проблему миграции

    Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Главы государств и правительств Евросоюза не смогут решить проблему миграции, но согласуют конкретные действия для этого. Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг председатель Евросовета Дональд Туск по прибытии на внеочередной саммит лидеров сообщества.

    "Ни у кого нет иллюзий, что нам удастся сегодня решить проблему миграции. Но мы должны приложить огромные усилия для этого. Уверен, что мы сможем согласовать конкретные действия", - сказал он.

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