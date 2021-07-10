Туркменистан стянул войска к границе с Афганистаном

Туркменистан стягивает в город Серхетабад на границе с Афганистаном тяжелую военную технику.

Туркменистан стягивает в город Серхетабад на границе с Афганистаном тяжелую военную технику.

Как передает Report, об этом сообщает портал Turkmen.news со ссылкой на несколько информированных источников.

В частности, к границе переброшены танки, пушки и бронетранспортеры.

По данным источника, в одном из южных погранотрядов, последние трое суток в частях несколько раз объявляли боевую тревогу. Кроме того, в ночь на 9 июля с афганской территории доносились звуки мощных взрывов.

Звуки стрельбы и взрывов также слышали жители поселка Полтавка, который расположен южнее Серхетабада. В самом городе ситуация спокойная. Источник также сообщил, что туркменские офицеры начали эвакуацию своих семей от границы с Афганистаном.