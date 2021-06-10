Туркменистан и ЮНОПС – новые ориентиры сотрудничества для достижения Целей устойчивого развития

Редакция журнала "Внешняя политика и дипломатия Туркменистана" взяла интервью у г-жи Фрейи фон Грооте, директора многостранового офиса ЮНОПС в Австрии, которая рассказала о ключевых векторах сотрудничества ЮНОПС с Туркменистаном.

Редакция журнала "Внешняя политика и дипломатия Туркменистана" взяла интервью у г-жи Фрейи фон Грооте, директора многостранового офиса ЮНОПС в Австрии, которая рассказала о ключевых векторах сотрудничества ЮНОПС с Туркменистаном.

Report представляет это интервью:

- Управление Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов (ЮНОПС) - операционное подразделение ООН, реализующее проекты для системы ООН. Каковы основные задачи ЮНОПС?

- Как член семейства ООН, ЮНОПС имеет мандат, экспертизу и опыт в оказании услуг в области проектного управления, инфраструктуры и поддержки закупочной деятельности правительствам, агентствам ООН и другим партнерам по развитию.

ЮНОПС - это уникальная организация в системе ООН. Она не получает взносов от стран-участниц, а целиком полагается на проекты для покрытия своих расходов. Это позволяет ЮНОПС оставаться гибкой и мобильной для быстрой и эффективной реализации задач партнеров.

ЮНОПС значительно выросла за последний год. В 2020 году мы реализовали более 1 000 проектов в 80 странах по всему миру на общую сумму свыше 2,2 миллиардов долларов. Также у нас имеется огромный опыт в оказании поддержки нашим партнерам в Европе и Центральной Азии в реализации различных проектов, включая поставку критически важного медицинского оборудования и материалов, строительства школ и предоставления поддержки мероприятиям по противодействию изменениям климата.

Мы очень рады началу своей работы в Туркменистане и с нетерпением ждем тесного сотрудничества с правительством страны, страновой командой ООН и другими партнерами в целях достижения Целей устойчивого развития в Туркменистане.

- ЮНОПС осуществляет поддержку странам в достижении Целей устойчивого развития, в том числе путем предоставления экспертных навыков. Расскажите, пожалуйста, о перспективах такого сотрудничества в Туркменистане?

- ЮНОПС уже работает совместно со страновой командой ООН под руководством резидента-координатора для определения направлений, по которым мы можем сотрудничать с правительством, агентствами ООН и другими партнерами по развитию для реализации Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития Туркменистана. Наши проекты и деятельность сосредоточатся на поддержке достижения национальных приоритетов развития в соответствии с ценностями и принципами ООН, а также стремлением ЮНОПС к отличным результатам своей работы.

Если говорить более конкретно, мы будем изучать уже существующие в стране партнерства и инициативы, включая таковые в сфере здравоохранения и борьбы с изменениями климата. ЮНОПС предложит свою глобальную экспертизу и опыт в этих и иных сферах для обеспечения эффективного управления проектами развития, создания соответствующих инфраструктурных активов, закупки и поставки необходимых товаров и услуг эффективно, прозрачно и экономично.

- ЮНОПС успешно начало свою деятельность в Туркменистане. Какие совместные проекты планируется реализовать в сотрудничестве с правительством Туркменистана в первую очередь?

- В ближайшие недели и месяцы ЮНОПС будет работать над усилением системы здравоохранения и готовности Туркменистана к пандемиям во благо населения и медицинских работников страны. Благодаря щедрому вкладу правительства Японии, сильного глобального партнера ЮНОПС, мы реализуем инициативу на сумму 2,8 миллиона долларов в срок до марта 2022 года. ЮНОПС будет тесно координировать свою работу и взаимодействовать с правительством Туркменистана, а также со Всемирной организацией здравоохранения, чтобы приобрести и поставить медицинское оборудование и материалы в 15 больниц и медицинских центров. ЮНОПС также обучит медицинский персонал и обеспечит гарантийное обслуживание для оптимального уровня сервиса и устойчивой работы.

- На каких отраслях будет сосредоточена деятельность ЮНОПС в Ашхабаде?

- Заглядывая вперед, ЮНОПС будет работать с системой ООН, правительством Туркменистана и другими партнерами по развитию, и предоставит свои услуги в области управления проектами, инфраструктурой и закупками в соответствии с нашим мандатом операционного подразделения ООН.

Мы уверены, что ЮНОПС и та экспертная поддержка, которую мы обеспечиваем, внесут значительный положительный вклад и позволят нам установить долгосрочное присутствие в вашей стране.

- Как Вы оцениваете инициативы и проекты Туркменистана в области регионального и международного транспорта, энергетики и гуманитарного развития в контексте достижения ЦУР?

- Эффективные инициативы в области инфраструктуры и энергетики становятся все более значимыми для достижения Целей устойчивого развития, а также для перехода к зеленой экономике, требуемой в соответствии с Парижским соглашением.

Соответственно, эти национальные потребности и приоритеты отражены в планах развития, и система ООН работает над содействием их реализации посредством Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития Туркменистана.

ЮНОПС рассчитывает внести свой вклад и будет работать совместно с правительством страны и системой ООН над повышением эффективности в сферах управления проектами, инфраструктурой и закупками согласно своего мандата и экспертизы. Мы готовы предоставить техническое содействие, а также управленческий потенциал, чтобы способствовать эффективному осуществлению и расширению текущих и будущих инициатив.