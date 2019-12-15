Турецкий парламент обсудит оборонное соглашение с Ливией

Законопроект об утверждении Меморандума о взаимопонимании в сфере безопасности и обороны между Турцией и Ливией представлен в турецкий парламент.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", документ, подписанный 27 ноября 2019 года в Стамбуле, направлен на развитие оборонного сотрудничества на основе принципов уважения к суверенитету двух стран.

Меморандум предполагает взаимодействие по таким направлениям, как: безопасность, военная подготовка, оборонная промышленность, борьба с терроризмом и нелегальной миграцией, а также сотрудничество в сфере логистики и картографии.

Кроме того, документ допускает при наличии обращения одной из сторон создание в Турции и Ливии Офисов по совместному сотрудничеству в сфере обороны и безопасности с целью передачи опыта в военной сфере.