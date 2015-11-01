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    Турецкие истребители обстреляли позиции ИГИЛ, ликвидировано 50 террористов

    Атаку туркменов поддержали Военно-воздушные силы Турции и США

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В результате атаки туркменского взвода оппозиционных сил на позиции ИГИЛ на сирийско-турецкой границе ликвидировано 50 террористов, еще 30 террористов ранены. 

    Как сообщает Report, информацию об этом распространило агентство Анадолу. 

    Согласно информации, атаку туркменов поддержали Военно-воздушные силы Турции и США.

    В операциях был использован беспилотник. Авиаудары были нанесены по позициям ИГИЛ в 5 км от границы с Турцией. 

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