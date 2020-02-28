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Турецкая армия наносит удары по сирийским военным

Турецкая армия наносит удары по сирийским военным

Турецкие военные наносят наземные и воздушные удары по сирийской армии после гибели десятков военнослужащих в Идлибе.

Как передает Report, oб этом заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

“Наша армия использует авиацию и наземные силы для обстрела целей сирийской армии. Наша деятельность в Сирии продолжится, пока мы не переломаем руки тех, кто тянется к нашему флагу”, - сказал Алтун.

Губернатор турецкой провинции Хатай ранее сообщил о гибели 29 военнослужащих в результате налета сирийской авиации. 

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