Турецкая армия ликвидировала более 20 целей боевиков PKK в Ираке

Турецкая армия ликвидировала 21 боевика Рабочей партии Курдистана (PKK) на севере Ирака и Сирии.

Сегодня на севере Ирака в целях нейтрализации террористических элементов PKK/KCK и других террористических группировок, была проведена воздушная операция в районах Метина, Гара, Хакурк и Кандиль .

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщило Минобороны республики в соцсети "X".

В ходе операции была уничтожена 21 цель, включая укрытия и бункеры, в которых, как полагалось, находились террористы.

Во время операции были предприняты все меры предосторожности, чтобы не навредить мирному населению, историческим и культурным ценностям и окружающей среде, говорится в сообщении.