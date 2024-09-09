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Турецкая армия ликвидировала более 20 целей боевиков PKK в Ираке

Турецкая армия ликвидировала более 20 целей боевиков PKK в Ираке Турецкая армия ликвидировала 21 боевика Рабочей партии Курдистана (PKK) на севере Ирака и Сирии.
Другие страны
9 сентября 2024 г. 11:42
Турецкая армия ликвидировала более 20 целей боевиков PKK в Ираке

Сегодня на севере Ирака в целях нейтрализации террористических элементов PKK/KCK и других террористических группировок, была проведена воздушная операция в районах Метина, Гара, Хакурк и Кандиль .

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщило Минобороны республики в соцсети "X".

В ходе операции была уничтожена 21 цель, включая укрытия и бункеры, в которых, как полагалось, находились террористы.

Во время операции были предприняты все меры предосторожности, чтобы не навредить мирному населению, историческим и культурным ценностям и окружающей среде, говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Turkish army neutralizes over 20 PKK militants in Iraq
Версия на азербайджанском языке İraqın şimalında PKK-nın 21 mövqeyi dağıdılıb, çox sayda terrorçu öldürülüb

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