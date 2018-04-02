Турция выдала "Росатому" лицензию на строительство АЭС "Аккую"

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Турецкие власти выдали разрешение на строительство первого блока АЭС "Аккую".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Anadolu.

Проект АЭС, который реализует Росатом, был признан регулятором соответствующим всем принятым в Турции требованиям.

Ожидается, что церемония по закладке фундамента АЭС "Аккую" пройдет во вторник с участием президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана.

Проект АЭС "Аккую" включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Стоимость проекта составляет порядка 20 миллиардов долларов.

"Аккую" — первый в мире проект АЭС, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate", "строй-владей-эксплуатируй"). В соответствии с этой моделью Россия построит станцию, будет ею владеть и ее эксплуатировать.