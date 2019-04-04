Турция призвала США сделать выбор между Анкарой и террористами - ФОТО

Турецкий вице-президент Фуат Октай предложил Соединённым Штатам сделать выбор между дружбой с Турцией и объединением с врагами Анкары.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, такое заявление он сделал после аналогичного ультиматума со стороны Вашингтона.

"Соединённые Штаты должны выбрать. Хотят ли они остаться союзником Турции или рискнуть нашей дружбой, объединив силы с террористами, чтобы подорвать защиту союзника НАТО от врагов?" - написал он в Twitter.

Ранее вице-президент США Майк Пенс призвал Турцию сделать выбор между безопасностью НАТО и С-400.