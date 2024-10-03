Турция осудила решение Израиля объявить Гутерриша персоной нон грата

Совет национальной безопасности (СНБ) Турции осудил решение израильских властей объявить генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата.

Совет национальной безопасности (СНБ) Турции осудил решение израильских властей объявить генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата.

Как передает Report, об этом говорится в письменном коммюнике по итогам заседания совбеза, прошедшего под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Решение Израиля объявить генерального секретаря ООН персоной нон грата и запретить ему въезд в страну было осуждено со стороны СНБ как последний пример израильского беззакония", - сказано в сообщении.

СНБ также указал на необходимость продолжения совместных усилий для обеспечения безотлагательного установления режима прекращения огня в Палестине.

"Призываем субъекты, находящиеся на ответственных постах, в особенности Совет безопасности ООН, как можно скорее принять меры для предотвращения атак Израиля за пределами палестинской территории... Подтверждаем, что Турция будет защищать свою нацию и государство, а также братский ливанский народ и правительство от нападений Израиля", - указано в коммюнике.