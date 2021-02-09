Турция обнародует Национальную космическую программу

Национальная космическая программа Турции будет презентована сегодня, 9 февраля на церемонии с участием президента Реджепа Тайипа Эрдогана

Национальная космическая программа Турции будет презентована сегодня, 9 февраля на церемонии с участием президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", открытие церемонии намечено на 19:00 по местному времени в Администрации турецкого лидера в Анкаре.

Планируется обнародовать цели страны в космической сфере, а также проекты, которые будут реализовываться под патронажем Министерства промышленности и технологий Турции.

В церемонии наряду с главой государства примет участие министр промышленности и технологий Мустафа Варанк.