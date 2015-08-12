​Турция и США создали зону безопасности на севере Сирии

Баку. 12 Августа. REPORT.AZ/ США и Турция заключили соглашение по созданию зоны безопасности на севере Сирии в районе границы с Турцией.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Турции Феридун Синирлиоглу.

"Если Рабочая партия Курдистана или "Исламское государство Ирака и Леванта" проникнут в эту зону, Турция и США нанесут по ним удары", - сообщил он в эфире телеканала CNN TÜRK.

Район в 100 км длиной и в 45 шириной будут контролировать подразделения Свободной сирийской армии. О намерении установить такую зону Анкара и Вашингтон объявили в июле. Ее цель заключается в том, чтобы воспрепятствовать боевикам проникать на границу с Турцией со стороны Сирии.