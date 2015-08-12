 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Турция и США создали зону безопасности на севере Сирии

    Район будут контролировать подразделения Свободной сирийской армии

    Баку. 12 Августа. REPORT.AZ/ США и Турция заключили соглашение по созданию зоны безопасности на севере Сирии в районе границы с Турцией.

    Как передает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Турции Феридун Синирлиоглу.

    "Если Рабочая партия Курдистана или "Исламское государство Ирака и Леванта" проникнут в эту зону, Турция и США нанесут по ним удары", - сообщил он в эфире телеканала CNN TÜRK.

    Район в 100 км длиной и в 45 шириной будут контролировать подразделения Свободной сирийской армии. О намерении установить такую зону Анкара и Вашингтон объявили в июле. Ее цель заключается в том, чтобы воспрепятствовать боевикам проникать на границу с Турцией со стороны Сирии.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi