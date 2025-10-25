Турция и Египет обсудили ситуацию в Газе и предстоящий саммит в Каире

Главы МИД Египта Бадр Абдель Аты и Турции Хакан Фидан обсудили развитие сотрудничества и ситуацию в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщает МИД Египта.

Согласно информации, стороны провели телефонную беседу, в ходе которой обсудили пути дальнейшего укрепления египетско-турецких отношений, отметив стремление развивать сотрудничество в политической, экономической и инвестиционной сферах.

Министры подтвердили намерение поддерживать позитивную динамику в отношениях между двумя странами и продолжать совместные консультации по региональным и международным вопросам.

"В этом контексте министры рассмотрели результаты саммита в Шарм-эш-Шейхе и достигнутое соглашение о прекращении войны в секторе Газа в соответствии с планом президента США, подчеркнув важность закрепления соглашения и деэскалации для содействия обеспечению безопасности и стабильности в регионе", - говорится в сообщении.

Абдель Аты отметил необходимость полного выполнения условий соглашения и облегчения доступа гуманитарной, спасательной и медицинской помощи в Газу, подчеркнув значимость координации действий Египта и Турции в сотрудничестве с региональными и международными партнерами.

В завершение разговора министры обсудили подготовку к международной конференции по восстановлению и развитию сектора Газа, которая состоится в ноябре в Каире. Египет выразил надежду на активное участие Турции в мероприятии и поддержку международных усилий по стабилизации ситуации в регионе.