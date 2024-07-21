Турция будет поставлять беспилотники ряду стран Евросоюза

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что несколько стран Евросоюза заказали у страны беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что несколько стран Евросоюза заказали у страны беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

"Западные страны сейчас осуществляют один заказ за другим на наши беспилотные летательные аппараты", - сказал он.

Президент не стал называть конкретные государства, но отметил, что речь идет о странах Европейского союза.

В марте сообщалось, что Мальдивская республика начала создание базы для беспилотных летательных аппаратов на острове Маафару, чтобы использовать привезенные из Турции военные дроны для мониторинга океанских территорий Мальдивских островов.

В феврале гендиректор турецкой компании Baykar Халук Байрактар заявил о начале строительства под Киевом завода, на котором будут производиться беспилотные летательные аппараты.