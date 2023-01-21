Три страны ЕС призвали Германию предоставить Украине танки Leopard 2

Министры иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, Латвии Эдгарс Ринкевичс и Эстонии Урмас Рейнсалу призвали Германию предоставить Украине основные боевые танки Leopard 2.

Министры иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, Латвии Эдгарс Ринкевичс и Эстонии Урмас Рейнсалу призвали Германию предоставить Украине основные боевые танки Leopard 2.

Как передает Report, об этом сообщает УНИАН.

"Мы, министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии, призываем Германию предоставить Украине танки Leopard сейчас. Это нужно для быстрого прекращения российской агрессии, помощи Украине и восстановления мира в Европе", - говорится в совместном заявлении министров в Twitter.

Министры также подчеркнули, что Германия, как ведущая европейская страна, несет особую ответственность в этом отношении.

20 января на базе США в Рамштайне прошло восьмое заседание контактной группы по Украине, но оно не принесло ожидаемого решения о поставках Украине германских тяжелых танков Leopard.

Тем не менее новый министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что соответствующее решение может быть принято быстро, "если будет достигнуто соглашение с союзниками".