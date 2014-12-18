​Три школьника погибли при обрушении стены на юге Китая

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Три ребенка погибли, еще один получил ранения при обрушении стены жилого дома в деревне Цзюлун в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", инцидент произошел около 13-00 мск, под завалами оказались четыре ребенка, возвращавшиеся из школы. Вскоре после этого детей извлекли из-под завалов и доставили в местный госпиталь. Позднее трое из них скончались, состояние еще одного врачи оценивают как удовлетворительное, сообщает в четверг агентство Синьхуа со ссылкой на данные местных властей.

В настоящее время ведется расследование причин произошедшего.